Бронегруппа десантников уничтожила группу ВСУ в Курской области

Бронегруппа гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии группировки войск "Север" уничтожила группу украинских националистов, которые прятались в опорнике в приграничье Курской области.
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