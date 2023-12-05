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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Экс-главе RFEF Луису Рубиалесу предложили работу в Саудовской Аравии

Федерация футбола Саудовской Аравии (SAFF) предложила бывшему президенту Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луису Рубиалесу войти в команду по продвижению заявки страны на проведение чемпионата мира по футболу в 2034 году.

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