Экс-главе RFEF Луису Рубиалесу предложили работу в Саудовской Аравии

Федерация футбола Саудовской Аравии (SAFF) предложила бывшему президенту Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луису Рубиалесу войти в команду по продвижению заявки страны на проведение чемпионата мира по футболу в 2034 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)