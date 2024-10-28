Лавров раскрыл, что известно РФ о западных наемниках на Украине

МОСКВА, 28 октября, ФедералПресс. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров указал на то, что западные военные присутствуют в Украине уже длительное время, что является частью гибридной войны НАТО и Европейского Союза против России.
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