Учительница из Казани стала обладателем гранта в 150 тыс. рублей на всероссийском конкурсе

Учительница математики Елена Сошникова из лицея имени Н.И. Лобачевского в Вахитовском районе одержала победу во всероссийском конкурсе грантов «Вклад в поколение» в категории «Математика», выиграв 150 тысяч рублей.
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