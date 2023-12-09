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Педагогов из Архангельской области отметили государственными наградами

Педагогов из Архангельской области отметили государственными наградами

Итоги Года педагога и наставника в Северо-Западном федеральном округе были подведены на концерте «Посвящение учителям»Он прошёл в театрально-концертном зале «Карнавал» Санкт-Петербургского городского Дворца творчество юных и стал торжественным финалом в череде мероприятий, призванных отметить особую роль учителя в современной России.

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