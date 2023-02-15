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Косачев предложил Конгрессу пригласить Байдена для дачи объяснений под присягой по поводу обвинений в подрыве «Северных потоков»

Косачев предложил Конгрессу пригласить Байдена для дачи объяснений под присягой по поводу обвинений в подрыве «Северных потоков»

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев предложил Конгрессу Соединенных Штатов пригласить президента Джо Байдена для дачи объяснений под присягой по поводу обвинений в подрыве американской стороной газопроводов «Северный поток».

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