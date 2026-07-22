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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гюнтер Штайнер: «Расселл не способен справиться с выступлениями Антонелли и пытается найти оправдания. Норрис не особо жаловался в 2025-м»

Исполнительный директор «Тек 3» в MotoGP Гюнтер Штайнер раскритиковал пилота « Мерседеса » Джорджа Расселла за жалобы после проигрышей напарнику Андреа Кими Антонелли .

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