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После спада нефтегазовые доходы РФ пошли вверх: как Россия справляется с санкциями

После спада нефтегазовые доходы РФ пошли вверх: как Россия справляется с санкциями

  Нефтегазовые доходы РФ в сентябре 2026 года составили 452,4 млрд руб., что на 6,7% больше, чем в августе, - сообщили в Минфине РФ.

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