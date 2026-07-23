Величайший кризис в истории космологии: почему темная энергия оказалась фикцией

В конце 1990-х годов мир астрофизики ликовал. Измеряя вспышки далеких сверхновых звезд, ученые пришли к выводу: Вселенная не просто расширяется после Большого взрыва, она делает это с постоянно растущим ускорением.
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