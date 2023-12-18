Сальдо: Антоновский мост можно быстро восстановить, когда будет безопасно

Инженерные возможности для быстрого восстановления Антоновского моста в Херсонской области существуют, но сделать это можно будет, только когда появятся условия с точки зрения безопасности для строителей.
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