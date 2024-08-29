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Калейдоскоп впечатлений

1 подписчик
Летний день

Летний день на вершине Бештау ⛰️ 😎 "Вы понимаете, у нас горы! Горы! Ты в зоопарке был? Там верблюд видел? Вееерблюд.

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