Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Вэнс: Европа ошибается, называя РФ своей главной угрозой

Вэнс: Европа ошибается, называя РФ своей главной угрозой

Европейские политики ошибаются, утверждая, что Россия является для Европы главной угрозой, когда на самом деле угроза исходит от их внутренних проблем, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Newsmax.

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