«Невозможно представить»: Европа считает доходы России от «дизельной сделки» с США

Договорённость Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках российского дизельного топлива в США показывает, насколько наивно политическое руководство ЕС.
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Он знаком пищу отвергал и тихо гордо умирал..(Мцыри Лермонтов)....ЕС-КАЯ, И ФРАУ КИВОНОГАЯ !!!