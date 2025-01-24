Угрозы президента США Дональда Трампа о введении новых санкций против РФ в случае отказа начать переговоры с Украиной оказались пустыми, так как российские войска обладают достаточным количеством ресурсов для развития своих успехов на фронте.
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