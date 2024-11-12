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Западные СМИ прощупывают почву на признание Крыма российским – депутат Рады

Западные СМИ прощупывают почву на признание Крыма российским – депутат Рады

Заявление советника президента США Дональда Трампа Брайана Ланзы о том, что Украине стоит забыть о Крыме, и последовавшая после этого публикация в «The Washington Post» с аналогичным содержанием – это проверка реакции на то, как к такой идее отнесется общество.

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