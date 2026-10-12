Юран об «Урале»: «Второго места мне мало, нужно первое. Решим задачу выхода в РПЛ»

Главный тренер « Урала » Сергей Юран уверен, что екатеринбуржцы выйдут в РПЛ по итогам сезона. В субботу «Урал» уступил « Велесу » (1:2) и после 13 матчей занимает в Лиге PARI третье место.
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