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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юран об «Урале»: «Второго места мне мало, нужно первое. Решим задачу выхода в РПЛ»

Главный тренер « Урала » Сергей Юран уверен, что екатеринбуржцы выйдут в РПЛ по итогам сезона. В субботу «Урал» уступил « Велесу » (1:2) и после 13 матчей занимает в Лиге PARI третье место.

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