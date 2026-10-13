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Аргументы недели

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Будущее Стругацких оказалось похожим на настоящее

Будущее Стругацких оказалось похожим на настоящее

Осенью 2026 года братья Стругацкие вновь оказались в центре внимания отечественного кино. С разницей менее чем в месяц вышли два многосерийных проекта: «Трудно быть богом» и «Полдень», снятый по мотивам романа «Жук в муравейнике».

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