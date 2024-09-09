Петербуржцам рассказали об ограничениях в движении транспорта в День перенесения мощей Александра Невского

11 и 12 сентября В связи с мероприятиями, посвященными Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского (1724 год) и дню Ништадтского мира (1721 год), 11 и 12 сентября в Петербурге будут введены временные ограничения на движение транспорта.
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