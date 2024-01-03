´Витебск´ вернулся в высшую лигу чемпионата Беларуси по футболу.

Футболисты ´Витебска´ завоевали право выступать в высшей лиге чемпионата Беларуси в 2024 году. В решающем двухматчевом противостоянии с минским ´Энергетиком-БГУ´ за право выступить в следующем сезоне в высшей лиге представители ´Витебска´ выиграли со счетом 1:0 (0:0, 1:0).