´Витебск´ вернулся в высшую лигу чемпионата Беларуси по футболу.

Футболисты ´Витебска´ завоевали право выступать в высшей лиге чемпионата Беларуси в 2024 году. В решающем двухматчевом противостоянии с минским ´Энергетиком-БГУ´ за право выступить в следующем сезоне в высшей лиге представители ´Витебска´ выиграли со счетом 1:0 (0:0, 1:0).
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