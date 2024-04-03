Как нацпроект помогает сохранить и приумножить леса России

За последние пять лет площадь лесовосстановления и лесоразведения в стране составила 6,3 млн га.фото: Федеральное агентство лесного хозяйства--> В этом году лесовосстановление и лесоразведение в России проведут на площади 1,4 млн га.
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