Владимир Зеленский "преуспел", а Дональд Трамп окончательно "поплыл". Украине нужно простоять две недели - и всё изменится: Киев ожидает сдвигов в свою пользу по итогам выборов в американский Конгресс.
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хер ему