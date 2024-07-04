Защита генерала Попова попросила суд завести дело о госизмене на нескольких лиц

Сторона защиты генерал-майора Ивана Попова, арестованного по делу о крупном мошенничестве, попросила Следственный комитет России возбудить уголовное дело о государственной измене в отношении неустановленных лиц.
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