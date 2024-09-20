Замочить в навозной жиже: секреты посадки озимого чеснока раскрыли в Новосибирске

Третью декаду сентября называют идеальным временем для высадки озимого чеснока в наших широтах. Агрономы Дачной академии советуют выбирать самые крупные дольки – зубки мельче 3 граммов будут хуже зимовать и не дадут крупных головок чеснока.
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