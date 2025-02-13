В Госдуме предложили предоставить многодетным семьям скидку на оплату ЖКУ

В Госдуме России предложили предоставить многодетным семьям скидку 50% на оплату ЖКУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова.
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