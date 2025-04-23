Подрядчики к июлю достроят на Ямале здание Арктического спасательного центра

На Ямале завершают строительство спасательного центра в Сабетте. Объект будет комплексным — он включает административно-бытовое здание и общежитие для личного состава спасательного центра, сообщает пресс-служба МЧС ЯНАО.
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