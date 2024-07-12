Сначала Владимир Соловьёв в своей авторской программе "Полный контакт" жестко прокомментировал уже регулярные налёты вражеских дронов, после которых нередко возникают пожары, а некоторые регионы даже остаются без электричества, не говоря о жертвах среди населения.
Соловьев в бешенстве от утренних сводок. Сладков призывает к ответу командующих
Комментарии
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ЛИ
Лариса Ивановп
Почему составы с оружием идут спокойно по всей Украине на передовую?Почему тунель с Польши на Украину работает бесперебойно?Ни одну область ещё не освободили,а только талдычат о переговорах?С кем и о чём?Столько людей положили,зачем и для чего?У всей верхушки всё за границей,поэтому и Россия и её народ им по барабану.Очень жаль простых наших россиян.
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56 мин.
С
Сергей
Упразднили войска ПВО вот теперь имеем...
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47 мин.
Александр Мурзин
Когда уже эти мены с большими звездами и широкими ломпасами о людях подумают. Почему еще БК свободно проходит на украину, почему порты еще украинские, и целы мосты и тонели из Польши. Это предательство или некомпетентность тех самых генералов.
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9 мин.
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