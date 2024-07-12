Абсолютный рейтинг
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Абсолютный рейтинг

23 250 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бурангулова Раиса
    Не надо ерничать!Глупо,идиотично."Сваливаю из стра...
  • Бурангулова Раиса
    Пидор пишет,не разбираясь!У него семья,семья очень достойная!Дед,родители,жена достойны уважения и если надо,надо их ..."Сваливаю из стра...
  • Boris Nevzorov
    Конечно, жираф большой, ему виднее. Но есть обстоятельства, когда даже ежу понятно. Или глядим слишком далеко, считая...Удар, способный о...

Соловьев в бешенстве от утренних сводок. Сладков призывает к ответу командующих

Соловьев в бешенстве от утренних сводок. Сладков призывает к ответу командующих

Сначала Владимир Соловьёв в своей авторской программе "Полный контакт" жестко прокомментировал уже регулярные налёты вражеских дронов, после которых нередко возникают пожары, а некоторые регионы даже остаются без электричества, не говоря о жертвах среди населения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛИ
Лариса Ивановп
Почему составы с оружием идут спокойно по всей Украине на передовую?Почему тунель с Польши на Украину работает бесперебойно?Ни одну область ещё не освободили,а только талдычат о переговорах?С кем и о чём?Столько людей положили,зачем и для чего?У всей верхушки всё за границей,поэтому и Россия и её народ им по барабану.Очень жаль простых наших россиян.
Ответить
56 мин.
С
Сергей
Упразднили войска ПВО вот теперь имеем...
Ответить
47 мин.
Александр Мурзин
Когда уже эти мены с большими звездами и широкими ломпасами о людях подумают. Почему еще БК свободно проходит на украину, почему порты еще украинские, и целы мосты и тонели из Польши. Это предательство или некомпетентность тех самых генералов.
Ответить
9 мин.

Картина дня

наверх