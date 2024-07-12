Соловьев в бешенстве от утренних сводок. Сладков призывает к ответу командующих

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Лариса Ивановп

Почему составы с оружием идут спокойно по всей Украине на передовую?Почему тунель с Польши на Украину работает бесперебойно?Ни одну область ещё не освободили,а только талдычат о переговорах?С кем и о чём?Столько людей положили,зачем и для чего?У всей верхушки всё за границей,поэтому и Россия и её народ им по барабану.Очень жаль простых наших россиян.