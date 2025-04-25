Военный рассказал, как ВС России освобождали Сухую Балку в ДНР

Александр Река/ТАСС Минобороны РФ опубликовало кадры c рассказом штурмовика отряда 68-го танкового полка 150-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Юг" с позывным Мага, который отличился при недавнем освобождении населенного пункта Сухая Балка в ДНР.
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