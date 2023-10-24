В комплекте выгоднее: популярные модели Infinix по специальной цене в билайне

Новое предложение "3 в 1: выгодные комплекты" стало доступно для клиентов билайна. Популярные модели Infinix и других брендов можно приобрести в интернет-магазине и офисах продаж мобильного оператора в комплекте с аксессуарами и бонусными рублями, которые будут тратиться на услуги связи.