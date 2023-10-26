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"Это свинство США по отношению к тем, кто слабее": Эксперт оценил приостановку помощи Габону

"Это свинство США по отношению к тем, кто слабее": Эксперт оценил приостановку помощи Габону

На фоне смены власти в Габоне, произошедшей в августе, Госдеп США 23 октября выпустил заявление о приостановке помощи стране, поскольку силы, возглавившие страну в результате военного переворота, Штатам не нравятся.

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