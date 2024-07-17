Текущие позиции валют выглядят неустойчивыми

Курс юаня вчера не показал значимых движения, оставшись чуть выше 12 руб. на фоне снижения биржевых оборотов, отражающего сохранения баланса спроса и предложения в условиях невысокой торговой активности экспортеров и отсутствия явных новостных триггеров.