Текущие позиции валют выглядят неустойчивыми

Курс юаня вчера не показал значимых движения, оставшись чуть выше 12 руб. на фоне снижения биржевых оборотов, отражающего сохранения баланса спроса и предложения в условиях невысокой торговой активности экспортеров и отсутствия явных новостных триггеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)