Путин поздравил россиян с Днем воссоединения с Россией четырех новых регионов

Российский лидер Владимир Путин в понедельник поздравил россиян с поистине судьбоносным событием, отмечаемым 30 сентября Днем воссоединения с Российской Федерацией четырех новых регионов - Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
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