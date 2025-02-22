Минниханов: Важно повышать производительность и заниматься подготовкой специалистов

Важно повышать производительность и заниматься подготовкой специалистов — заявил Раис Республики Рустам Минниханов на совместном заседании Оперативного штаба по обеспечению социально-экономической стабильности в Татарстане и итоговой коллегии Министерства экономики Республики.
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