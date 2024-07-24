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Компания Honor представила новый смартфон с фирменными портретными режимами Harcourt

Компания Honor представила новый смартфон с фирменными портретными режимами Harcourt

Компания Honor представила свой новый смартфон под названием Honor 200, который обладает рядом инновационных функций, включая портативный набор камер с оптической стабилизацией и специальными режимами от французской фотостудии Harcourt.

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