Компания Honor представила новый смартфон с фирменными портретными режимами Harcourt

Компания Honor представила свой новый смартфон под названием Honor 200, который обладает рядом инновационных функций, включая портативный набор камер с оптической стабилизацией и специальными режимами от французской фотостудии Harcourt.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии