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У всех вечно не хватает денег, но все жрут суши и у всех айфоны. Просто чертова магия!

У всех вечно не хватает денег, но все жрут суши и у всех айфоны. Просто чертова магия!

Монашка звонит в пожарную часть: - Срочно приезжайте! Ко мне в окно кельи пытается влезть мужчина. - Может, Вам лучше обратиться в полицию? - Какая полиция?! Зачем полиция?! Ему лестница нужна.

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