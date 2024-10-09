Продажи «свежих» подержанных машин в России резко снизились

ТАСС: число перепродаж «свежих» б/у машин в России упало на 25 % в 2024 году Суммарное число перепродаж «свежих» подержанных машин на российском вторичном авторынке упало на 25 процентов с начала 2024 года.
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