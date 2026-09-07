Россияне стали проводить на работе немного меньше времени

Средняя продолжительность рабочего дня в России сократилась до 7 часов 39 минут. В Росстате сообщили, что за первое полугодие показатель снизился на полпроцента по сравнению с прошлым годом.
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