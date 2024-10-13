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  • Малик Гумеров
    Призная эфир... - они будут терять власть над миром !  Эфир открывает новые возможности  для  независимых от них   те...Ученые обнаружили...
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Ученые обнаружили «частицу-демона» предсказанную 70 лет назад. У нее нет своей массы

Ученые обнаружили «частицу-демона» предсказанную 70 лет назад. У нее нет своей массы

Учёные из Университета Иллинойса сделали сенсационное открытие, подтвердив существование так называемой частицы «демона Пайнса» — безмассового объекта с нулевым электрическим зарядом.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Фуфло гонят  ученые-печеные !   Эфир не  могут признать - ни сил , ни смелости , ни  знаний не хватает !     И гонят всякую ахинею - свои сказки ...!
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15 час.
Алексей Тан
Призная эфир... они будут вынуждены признать, ПРИОРИТЕТ Русских... в изучении и ПОНИМАНИЯ!!!... лучше и раньше, всяких &quot;энштейнов&quot;... и др. .... в пониминии и объяснении... всё того же микро мира... и ГРАВИТАЦИИ.... &quot;притяжения&quot; и &quot;тяготения&quot;.
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14 час.
МГ
Малик Гумеров
Призная эфир... - они будут терять власть над миром !  Эфир открывает новые возможности  для  независимых от них   технологий !           А потеря власти для них смерти подобно ...!
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5 час.

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