Учёные из Университета Иллинойса сделали сенсационное открытие, подтвердив существование так называемой частицы «демона Пайнса» — безмассового объекта с нулевым электрическим зарядом.
Ученые обнаружили «частицу-демона» предсказанную 70 лет назад. У нее нет своей массы
Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Фуфло гонят ученые-печеные ! Эфир не могут признать - ни сил , ни смелости , ни знаний не хватает ! И гонят всякую ахинею - свои сказки ...!
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15 час.
Алексей Тан
Призная эфир... они будут вынуждены признать, ПРИОРИТЕТ Русских... в изучении и ПОНИМАНИЯ!!!... лучше и раньше, всяких "энштейнов"... и др. .... в пониминии и объяснении... всё того же микро мира... и ГРАВИТАЦИИ.... "притяжения" и "тяготения".
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14 час.
МГ
Малик Гумеров
Призная эфир... - они будут терять власть над миром ! Эфир открывает новые возможности для независимых от них технологий ! А потеря власти для них смерти подобно ...!
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5 час.
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