Ученые обнаружили «частицу-демона» предсказанную 70 лет назад. У нее нет своей массы

МГ Малик Гумеров Фуфло гонят ученые-печеные ! Эфир не могут признать - ни сил , ни смелости , ни знаний не хватает ! И гонят всякую ахинею - свои сказки ...!

Алексей Тан Призная эфир... они будут вынуждены признать, ПРИОРИТЕТ Русских... в изучении и ПОНИМАНИЯ!!!... лучше и раньше, всяких "энштейнов"... и др. .... в пониминии и объяснении... всё того же микро мира... и ГРАВИТАЦИИ.... "притяжения" и "тяготения".