В России может появиться система для оплаты паркинга электронным ключом

Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (фракция ЛДПР) предложил создать систему и технологии для оплаты московского паркинга посредством электронных ключей, привязанных к конкретному автомобилю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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