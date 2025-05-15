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В России может появиться система для оплаты паркинга электронным ключом

В России может появиться система для оплаты паркинга электронным ключом

Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (фракция ЛДПР) предложил создать систему и технологии для оплаты московского паркинга посредством электронных ключей, привязанных к конкретному автомобилю.

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