Спасатель Леонов: поиски Усольцевых не свернули, так как останки нужно найти

Спасатели нашли новые зацепки и объяснили, почему не оставляют надежды почти год спустя.Глава «Лиза Алерт» Григорий Сергеев сообщил, что на месте исчезновения Сергея, Ирины и их дочери Усольцевых в красноярской тайге недавно обнаружены любопытные находки.