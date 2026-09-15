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Царьград

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Спасатель Леонов: поиски Усольцевых не свернули, так как останки нужно найти

Спасатель Леонов: поиски Усольцевых не свернули, так как останки нужно найти

Спасатели нашли новые зацепки и объяснили, почему не оставляют надежды почти год спустя.Глава «Лиза Алерт» Григорий Сергеев сообщил, что на месте исчезновения Сергея, Ирины и их дочери Усольцевых в красноярской тайге недавно обнаружены любопытные находки.

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