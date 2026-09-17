Брюссель ставит жёсткие условия. На Украине паникуют: "Дела плохие"

Брюссель поставил Зеленскому жёсткие условия для получения денег. "Аттракцион невиданной щедрости" закончился, теперь европейцы начали считать каждую копейку.
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