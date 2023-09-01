Военное обозрение

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«Становится популярным броневиком в ВС РФ»: в западной прессе отметили рост поставок З-СТС «Ахмат»

«Становится популярным броневиком в ВС РФ»: в западной прессе отметили рост поставок З-СТС «Ахмат»

В сети появляется все больше фотографий присутствующих на фронте или перебрасываемых в зону СВО бронеавтомобилей З-СТС «Ахмат», что позволяет говорить о росте парка этих машин в российской армии.

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