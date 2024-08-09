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"Лохам московским впарим всё что угодно". Как на курортах Кубани разводят с вином и чачей

"Лохам московским впарим всё что угодно". Как на курортах Кубани разводят с вином и чачей

Наверняка многие неоднократно наблюдали эту картину, когда в каком-нибудь прибрежном ларьке, стоит очередь из приплясывающих от нетерпения отдыхающих, жаждущих получить заветную полторашку неизвестной субстанции, которые местные ушлые торгаши гордо именуют вином.

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Комментарии
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Silver Kont
Состоит в долевом участии....
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7 час.
Игорь Михайлович
вот именно. в сети даже ролики местных аборигенов есть, как они эту сивуху готовят. причём роликам уже несколько лет ))
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4 час.
А
Алексей
Резюме: Пить опасно, берегите себя.
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3 час.

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