"Лохам московским впарим всё что угодно". Как на курортах Кубани разводят с вином и чачей

Наверняка многие неоднократно наблюдали эту картину, когда в каком-нибудь прибрежном ларьке, стоит очередь из приплясывающих от нетерпения отдыхающих, жаждущих получить заветную полторашку неизвестной субстанции, которые местные ушлые торгаши гордо именуют вином.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии