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Экономист Макаров рассказал о ключевых трендах мировой экономики в 2024 году

Экономист Макаров рассказал о ключевых трендах мировой экономики в 2024 году

Подъем и рост координации Юга, усиление конфликтов между Big Tech и государством, сдвиг вправо политики западных стран — руководитель департамента мировой экономики и заведующий Лабораторией экономики изменения климата в НИУ ВШЭ Игорь Макаров о ключевых трендах развития мировой экономики в уходящем году.

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