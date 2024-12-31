Экономист Макаров рассказал о ключевых трендах мировой экономики в 2024 году

Подъем и рост координации Юга, усиление конфликтов между Big Tech и государством, сдвиг вправо политики западных стран — руководитель департамента мировой экономики и заведующий Лабораторией экономики изменения климата в НИУ ВШЭ Игорь Макаров о ключевых трендах развития мировой экономики в уходящем году.
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