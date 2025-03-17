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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Крикунов о «Локомотиве»: «Раньше клуб не стремился вверх, имея все возможности, хоккеисты были будто сами по себе. Никитин сломал психологию этих игроков»

Ярославский клуб победил «Адмирал» (4:1) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ и впервые в своей истории выиграл Кубок Континента.

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