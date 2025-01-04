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Немецкая оппозиция поддержала размещение войск Германии на Украине

Немецкая оппозиция поддержала размещение войск Германии на Украине

Оппозиция Германии поддержала размещение немецких вооруженных сил на Украине. Об этом заявил спикер по вопросам безопасности оппозиционной партии Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер.

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Комментарии
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Eduard
Оппозиция,одевайте каски и сами туда отправляйтесь!
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19 час.

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