Немецкая оппозиция поддержала размещение войск Германии на Украине

Оппозиция Германии поддержала размещение немецких вооруженных сил на Украине. Об этом заявил спикер по вопросам безопасности оппозиционной партии Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер.
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