Титановая долина достигла «потолка»

Правительство Свердловской области планирует выкупить часть акций «Титановой долины» на сумму 500 млн рублей, выделенных из федерального бюджета в качестве компенсации за развитие инфраструктуры особой экономической зоны.
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