Путин провёл заседание с членами Совета по правам человека: главные заявления президента

Он вместе с журналистами, учеными, священнослужителями, деятелями искусств обсудил интересы россиян. Президент России Владимир Путин провёл онлайн-заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
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