Два майора: #Сводка на утро 11 января 2025 года

#Сводка на утро 11 января 2025 годаНочью противник атаковал наши регионы БПЛА самолётного типа. В Белгородской области над Белгородским районом сбиты несколько вражеских дронов, в результате падения обломков в посёлке Майский в частных домовладениях выбиты окна и повреждены кровли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии