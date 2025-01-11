Два майора: #Сводка на утро 11 января 2025 года

#Сводка на утро 11 января 2025 годаНочью противник атаковал наши регионы БПЛА самолётного типа. В Белгородской области над Белгородским районом сбиты несколько вражеских дронов, в результате падения обломков в посёлке Майский в частных домовладениях выбиты окна и повреждены кровли.