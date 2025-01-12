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Царьград

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Шольц ничего не блокировал: В Германии объявили о новом пакете военной помощи Украине

Министр обороны ФРГ опроверг сообщение Der Spiegel о том, что Олаф Шольц якобы заблокировал новый пакет помощи.

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