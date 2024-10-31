Вероятность распространения разрешения на умерщвление бродячих собак на всю Россию оценили

Бурматов: разрешение умерщвлять бездомных собак на уровне государства не примут Решение о разрешении умерщвления бездомных животных никогда не примут на государственном уровне, убежден первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
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